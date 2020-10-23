Благодарный тюменец записал видеообращение к полицейским, которые сопроводили машину с задыхающейся дочкой в больницу

Благодарный тюменец записал видеообращение полицейским, которые сопроводили машину с задыхающейся дочкой в больницу. Скриншот из видео.

В областной отдел ГИБДД обратился житель села Солобоево Исетского района Андрей Томилин. Мужчина попросил найти сотрудников наряда ДПС, которые экстренно доставили его четырехлетнюю дочь в больницу Тюмени. Он записал видеообращение к автоинспекторам, поблагодарив их за оперативность.

– Накануне вечером его дочери стало плохо, у девочки начались проблемы с дыханием. Родители решили сами отвезти ребенка в областную больницу. Уже в пути отец понял, что на дороге пробки, и обратился к сотрудникам полиции, которые дежурили на автодороге Курган – Тюмень. Не задавая лишних вопросов, лейтенант полиции Даулет Сарсимбаев и капитан Александр Фиоктистов, перекрыв встречное движение, образовали свободный коридор, необходимый для проезда машины с ребенком, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что полицейские сопроводили автомобиль. Ребенка доставили до крыльца, что помогло медикам вовремя оказать экстренную помощь. Девочку госпитализировали вместе с мамой в лечебное учреждение.

– Я на своем примере убедился, что ребята из ГИБДД могут реально помогать людям, обратившимся к ним за помощью. Благодаря грамотным действиям сотрудников полиции моей девочке вовремя оказана медицинская помощь. Они молодцы! – сказал Андрей Томилин.