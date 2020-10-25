Тюменцев ждут познавательные лекции в рамках онлайн-фестиваля #ЧитайФест. Фото - pixabay.com.

Жители Тюмени могут принять участие в Первом Всероссийском онлайн-фестивале семейного чтения #ЧитайФест, который пройдет с 30 октября по 1 ноября. Об этом сообщает Централизованная библиотечная система областной столицы.

Программа разделена на блоки: семейная, для подростков, профессионалов и родителей, научно-популярная. Тюменцы смогут пообщаться с известными писателями и художниками, изучить книжные новинки, посмотреть интерактивные программы, а также поучаствовать в тематических квестах, мастер-классах и познавательных лекциях. Присоединиться к мероприятию можно на официальном сайте chitajfest.rgdb.ru.

Отметим, что Центральная городская библиотека продолжает акцию «Любимой библиотеке желаем…», посвященную 90-летнему юбилею заведения. Так, до 30 ноября желающие могут написать поздравления, которые будут опубликованы на официальных страницах в соцсетях. Поздравления можно принести лично, прислать по электронной почте citylib-servis@yandex.ru, сообщает «Вслух.ру».