Учитель тюменской школы завоевал «бронзу» во всероссийском конкурсе. Фото - rayon72.ru.

Руководитель научно-исследовательского объединения учащихся Мальковской школы Николай Попов занял третье место в финале Всероссийского конкурса «Юннат 2020». Он стал призером номинации «Агроэкологические объединения обучающихся в условиях современного образования».

Стоит отметить, что научно-исследовательское объединение ребят из Мальковской школы «Конструкторское бюро Мальковское» под руководством учителя истории и обществознания Николая Попова участвует в этом конкурсе уже четвертый год. За это время на счету объединения три победы и девять призовых мест на региональном этапе конкурса.

Ребята в объединении работают по модулям, в каждом несколько экспериментальных площадок. Агроэкономика, кормопроизводство, переработка биоразлагаемого мусора и другие. Николай Попов рассказал в своей конкурсной заявке о том, как именно он выстраивает работу с участниками объединения в школе, как деятельность «Конструкторского бюро» интегрирована в процесс обучения, и за эту работу был удостоен награды.

По информации управления образования Тюменского района, конкурс проводится, чтобы привлечь ребят к опытно-исследовательской и проектной деятельности, а также к работе над технологическими приоритетами «Национальной технологической инициативы».