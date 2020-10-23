Пьяная тюменка насмерть сбила на зебре женщину, которая приехала с семьей из ХМАО погостить к друзьям. Фото - pixabay.com.

В Тюмени вынесен приговор в отношении 30-летней жительницы города. Женщина, сев пьяной за руль, нарушила правила дорожного движения и насмерть сбила человека.

Дорожный инцидент, который, к сожалению, закончился трагедией, случился около трех часов ночи 15 августа 2020 года. В это время пьяная автомобилистка на Volkswagen Polo на красный въехала на зебру у дома № 156/1 на улице Широтной и сбила 36-летнюю жительницу города Урай.

– Пять дней назад погибшая вместе с мужем и 12-летним сыном приехала в Тюмень к родственникам и друзьям. В ночь происшествия мальчик перебежал дорогу первый, родители шли вместе. Когда супруг увидел приближавшийся автомобиль, он резко отскочил вперед и потянул за собой жену, но та все же угодила под колеса авто, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил подсудимой пять лет лишения свободы. Отбывать наказание тюменка будет в колонии-поселении. Ее лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто, на два с половиной года. Кроме того, с осужденной в пользу супруга и сына погибшей взыскали 1,6 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда.