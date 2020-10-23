В Тюменской области сохраняется положительная динамика ипотечного кредитования. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области с начала запуска программы льготной ипотеки выдано 7 887 кредитов на общую сумму 19,974 млрд рублей. Это существенная поддержка не только для граждан, но и для строительной отрасли региона.

По информации Главного управления строительства Тюменской области, в регионе сохраняется положительная динамика ипотечного кредитования. Так, если за семь месяцев рост выдачи ипотечных кредитов составлял 12% к аналогичному периоду прошлого года, то на 1 сентября он составляет уже 15%. Выдано 13 496 кредитов на покупку жилья (в прошлом году – 11 754).

– По данным мониторинга, размер процентных ставок на первичном рынке составляет от 6 до 8,7 процента в зависимости от условий кредитования. За апрель – сентябрь процентные ставки не повышались, – отметили в ведомстве.

Там также напомнили, что правительство продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. Ранее об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. Изначально программа была рассчитана до 1 ноября.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области продолжается реализация государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». С января по сентябрь 2020 года социальными выплатами на улучшение жилищных условий воспользовалась 343 семьи, проживающие в регионе.

Дополнительные социальные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребёнка предоставили более чем 2,4 тысячи молодых семей (в 2020 году – 23 молодым семьям). Кроме того, льготные займы получили более пяти тысяч семей (в 2020 году –111 семей).