В Тюменской области более ста молодых семей улучшили свои жилищные условия. Фото - Главное управление строительства Тюменской области.

В Тюменской области продолжается реализация государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». С января по сентябрь 2020 года социальными выплатами на улучшение жилищных условий воспользовалась 343 семьи, проживающие в регионе.

Напомним, что уже тринадцать лет молодые пары области могут воспользоваться субсидией из бюджета на покупку жилья и правом получения льготного займа, который выдаётся на 10 лет под 1% годовых. За всё время существования этой программы свои условия улучшили 18,9 тысячи молодых семей.

– Порядок и условия предоставления таких соцвыплат и их использования регламентированы правилами, утвержденными правительством РФ. Согласно им участники программы – молодые семьи. В том числе семьи, которые воспитывают одного ребёнка или более, либо где один из супругов – не гражданин РФ, а также неполные молодые семьи. Средний размер социальной выплаты в 2020 году оставил 1110,5 тысячи рублей, – сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что дополнительные социальные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребёнка предоставили более чем 2,4 тысячи молодых семей (в 2020 году – 23 молодым семьям). Кроме того, льготные займы получили более пяти тысяч семей (в 2020 году – 111 семей).

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на различные государственные жилищные программы в 2020 году в Тюменской области выделено около 5 миллиардов рублей. Деньги на улучшение жилищных условий получают молодые семьи, работники бюджетных организаций и переселенцы из аварийного жилья. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, многие из них в качестве улучшения жилищных условий выбирают строительство дома.