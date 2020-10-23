Погода на 23 октября в Тюмени: резкое понижение температуры

В Тюмени ожидается резкое понижение температуры. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 23 октября, в Тюмени до самого вечера будет держаться пасмурная погода и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 4 – 5 градуса, днем – минус 2. Вечером столбики термометров покажут минус 5 – 6 градусов. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

23 октября отмечается день памяти преподобного Амвросия Оптинского. В этот день наши предки наблюдали за месяцем – его рога погоду предсказывали: «рога месяца кажут в ту сторону, откуда быть ветрам». Если рога на север – быть скорой зиме и снег ляжет посуху; на юг – скорой зимы не жди, будет слякоть до Казанской (4 ноября).