На улице Ленина в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 23 октября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц Самарцева и Демьяна Бедного, Самарцева и Салехардской, а также Самарцева и Ставропольской, с 9.00 до 17.00 – на пересечении улиц Ленина и Первомайской, Тополиной и Чекистов, а также у дома № 65 на улице Ленина.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.