Тюменки перевели мошенникам деньги, поверив в сказку о матери подруги, которая якобы находится в коме. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию города Тюмени поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила, что неизвестные, взломав ее аккаунт в социальной сети, разместили ложную информацию о сборе денег. Эти средства якобы нужны для лечения матери, которая попала в ДТП и находится в коме. Мошенники даже прикрепили копию медицинского заключения, где диагностированы травмы из-за аварии.

– Не убедившись в достоверности опубликованных сведений, знакомые девушки перевели деньги на указанные мошенниками банковские реквизиты. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции разыскивают мошенников, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Стражи порядка призывают местных жителей внимательно относиться к публикуемой в интернете и мессенджерах информации. При возникновении сомнений в достоверности размещённых сведений следует незамедлительно обратиться лично к первому лицу, кому принадлежит социальный аккаунт.