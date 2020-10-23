Тюменец с битой выяснял отношения с бывшей супругой у нее на работе. Фото: Ольга Крыльцова

На пульт оперативного дежурного ялуторовского отдела полиции поступило сообщение от жительницы села Хохлово Ялуторовского района. Женщина рассказала, что ей угрожал убийством бывший муж.

Выехавший по указанному адресу участковый задержал 35-летнего гражданина. Мужчина признался в содеянном и сообщил, что находился в ссоре с бывшей супругой.

– Будучи нетрезвым, он пришел на работу к женщине и, размахивая деревянной битой, начал кричать на нее и высказывать угрозы убийством. Спустя некоторое время мужчина покинул помещение, а потерпевшая обратилась в полицию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту сотрудником отделения дознания возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.