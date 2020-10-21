В Тюмени уголовное дело о взрыве газа в доме, где погибли два человека, направлено в суд. Фото - СК по Тюменской области.

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «АВК». Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. По его вине погибли два человека.

– В декабре 2019 года руководитель организации у дома № 10а на улице Шарова начал прокладывать трубопроводы в охранной зоне подземного газопровода. Работы он проводил самовольно, без уведомления управы Восточного округа и согласования с собственником сети. В результате был поврежден газопровод. Газ просочился через грунт и гравийную подушку в канализационные колодцы и стал поступать в квартиры № 1 и № 2, а также в техническое помещение, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что вечером 7 декабря из-за образования взрывоопасной газовоздушной смеси произошла серия взрывов в квартире № 1, узле ввода, подъезде и квартире № 2, начался пожар. Погибли два человека – сотрудник газовой службы и жилец из квартиры № 1. Другому работнику газовой службы нанесен тяжкий вред здоровью. Ушибы и раны диагностированы еще у четырех человек.

После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

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