В Тюменской области зафиксировано рекордное число умерших за сутки пациентов с коронавирусом

В Тюменской области зафиксировано рекордное число умерших пациентов с коронавирусом. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области зафиксировано рекордное число умерших пациентов с коронавирусом. На сегодняшний день в регионе 55 жертв COVID-19.

– Несмотря на усилия врачей, скончались женщина 47 лет – от острой респираторной недостаточности на фоне субтотальной двусторонней вирусной пневмонии, женщина 57 лет – от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний, мужчина 49 лет – от острой дыхательной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, мужчина 42 лет – от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Отметим, что за весь период пандемии в регионе скончались 55 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 138 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии – 11 995), 43 человека выздоровели (за весь период – 8 188), 19 детей заболели, 18 пациентов подключены к ИВЛ (из общего числа болеющих), 1 701 человек остается под медицинским наблюдением, 2 037 человек находятся на перевахтовке.