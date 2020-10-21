Тюменцы могут управлять услугой по обращению с мусором дистанционно

Тюменцы могут управлять услугой по обращению мусором дистанционно. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам рекомендуют управлять услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами дистанционно. Это вынужденная мера из-за распространения коронавирусной инфекции, однако никаких неудобств испытывать при этом местные жители не должны.

– Современные технологии позволяют как гражданам, так и юридическим лицам при необходимости решить практически любой вопрос без личного посещения офиса и территориальных подразделений – от договорных отношений и оплаты услуг до уточнения состава проживающих и начисления платы, – отметила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

Заявки на вывоз отходов, сообщения о нарушениях в сфере обращения с отходами и информацию о появлении новых свалок можно направить онлайн, заполнив форму обратной связи на сайте регионального оператора или по электронной почте ro@ecoteo.ru. Также для удобства граждан и юридических лиц ежедневно с 7.00 до 22.00 работает горячая линия ООО «ТЭО»: 8-800-250-73-26.

Помимо этого, отправить письмо можно на электронную почту mail@ecoteo.ru или написать в личные сообщение в социальных сетях Instagram, Facebook, Одноклассники и ВКонтакте.