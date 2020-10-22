Погода на 22 октября в Тюмени: без осадков, но холодно

В Тюмени без осадков, но холодно. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 22 октября, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 2 – 3 градуса, днем – плюс 1 – 2. Вечером столбики термометров покажут минус 1 – 2 градуса. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день почитается память апостола Иакова Алфеева. В народе святого называли Яков Древопилец, поскольку в это время шла активная заготовка дров. В этот день часто бывал снег: «Яков, брат Божий, крупицу (снежную) пошлёт». Люди в этот вечер следили за луной: если она в кругах – следующее лето будет сухим.