В Тюмени маршруты №77 и 84 возвращаются к основным схемам движения. Фото - "Тюмень - наш дом" в ВК.

В Тюмени маршруты № 77 и № 84 возвращаются к основным схемам движения. Это произойдет уже с завтрашнего дня, 22 октября.

– Восстановление прежней схемы связано с завершением производственных работ в районе деревни Патрушева и жилого комплекса «Ново-Патрушево», – отметили в МКУ «Тюменьгортранс».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре с 26 октября прекращается движение автобусов по садоводческим маршрутам. Таким образом, общественный транспорт областного центра переходит на зимнее расписание.

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Актуальное расписание маршрутов можно уточнить в «Тюменьгортрансе» (подробнее)