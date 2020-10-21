Тюменка укусила полицейского за плечо на кладбище. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени от зубов женщины пострадал полицейский. Горожанка распивала алкоголь в общественном месте, что запрещено законом.

Инцидент произошел в июле 2020 года. В один из дней представителю власти сообщили, что на кладбище Червишевское-2 женщина распивает алкоголь. Страж порядка отправился туда и посоветовал тюменке прекратить пить спиртное.

– В ответ на законное требование злоумышленница умышленно поцарапала ногтями и укусила предплечье полицейского. Своими преступными действиями она причинила представителю закона физическую боль и телесные повреждения, – сообщили в Калининском районном суде Тюмени.

Суд учел обстоятельства дела и личность подсудимой, а также наличие смягчающих наказание обстоятельств. В итоге женщину оштрафовали на 20 тысяч рублей. Деньги пойдут в доход государства.