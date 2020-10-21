Тюменка, потратившая семейный бюджет, сообщила в полицию об ограблении. Фото: Ольга Крыльцова

В Казанском районном суде вынесли приговор женщине, которую обвиняли в заведомо ложном доносе. Женщина потратила весь семейный бюджет и, опасаясь гнева своего мужчины, заявила об ограблении в полицию.

В один из дней июля 2020 года тюменка позвонила стражам порядка, сообщив о преступлении. Она предварительно сорвала ломом замок входной двери своего дома и разбросала вещи, будто в нем побывали грабители.

– Гражданка признала вину в полном объеме и пояснила, что потратила все деньги, а поскольку опасалась своего сожителя, решила сделать вид, что к ним в дом кто-то проник и похитил деньги. Для правдоподобности она сделала сообщение в полицию, – рассказали в пресс-службе суда.

Суд не нашел отягчающих преступление обстоятельств и принял во внимание раскаяние женщины. Тюменку осудили на два года лишения свободы условно.