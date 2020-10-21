Приставы помогли незаконно уволенному начальнику отдела восстановиться на работе. Фото - УФССП по Тюменской области.

В Тюмени 40-летний мужчина, которого уволили с должности начальника отдела в сфере грузоперевозок, смог восстановиться на работе. В этом ему помогли судебные приставы.

Горожанин посчитал, что его незаконно отправили на отдых и обратился в суд. После рассмотрения всех обстоятельств дела инстанция вынесла решение в пользу тюменца. Работодателя обязали восстановить экс-сотрудника в должности, однако в установленный срок руководитель компании не принял своего бывшего сотрудника в коллектив.

– После того, как требования судебного пристава-исполнителя были проигнорированы, должника оштрафовали на 50 тысяч рублей и предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Также на недвижимость и транспорт фирмы наложили запрет на регистрационные действия, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что все эти действия возымели эффект. После применения мер принудительного воздействия руководитель подписал приказ о приеме на работу уволенного сотрудника.