Тюменская пенсионерка выбила из УК крупную сумму после затопления квартиры. Фото - УФССП по Тюменской области.

В Тюмени судебный пристав помог пожилой женщине возместить более ста тысяч рублей ущерба. Дело в том, что квартиру пенсионерки затопило по вине управляющей компании, однако там добровольно расставаться с деньгами не хотели.

Жительница Тюмени обратилась в суд с иском о возмещении ущерба, там приняли сторону горожанки и постановили взыскать с УК расходы по ремонту, за юридические услуги, а также госпошлину на общую сумму 102 тысячи рублей. Организацию уведомили о возбуждении исполнительных производств и предупредили об ответственности. Однако должник проигнорировал решение инстанции.

– Специалист вынес постановление о взыскании исполнительского сбора и наложил запрет на регистрационные действия в отношении двух автомобилей. Кроме того, было обращено взыскание на расчетные счета, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

На одном из расчётных счетов управляющей компании имелось достаточно денег, чтобы погасить задолженность. Таким образом, всю необходимую сумму списали со счета организации.