Все МФЦ в Тюменской области оснащены терминалами Сбербанка для бесконтактной оплаты. Фото предоставлено КП.

Многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в Тюменской области оснащены терминальным оборудованием Сбербанка в полном объеме. В операционных окнах 33 центров банк установил 430 аппаратов для безналичной оплаты. Теперь государственную пошлину за оказанные услуги можно оплатить банковской картой или любым бесконтактным способом.

Фото предоставлено КП.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Сбербанк и многофункциональные центры Тюменской области завершили проект по масштабному оснащению офисов предоставления государственных и муниципальных услуг терминалами безналичной оплаты. Это значительно облегчит процесс оформления документов для заявителей, а также будет способствовать снижению числа ошибок в реквизитах при оплате госпошлин. Плательщику теперь не нужно самостоятельно вводить реквизиты получателя или идти к банкомату для совершения платежа, оплатить услугу можно в том же окне, где происходит ее оформление. Помимо госпошлин, клиенты МФЦ могут оплатить услуги ЖКХ, штрафы и налоги.

Оплата госпошлин и других услуг осуществляется без взимания комиссии. Оплатить услугу можно картой любого банка. Бесконтактные технологии предполагают проведение безналичного платежа в одно касание к терминалу. Для этого могут быть использованы банковская карта с технологией PayPass или смартфоны, браслеты или умные часы с помощью Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.

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