Тюменцам рассказали, кто может брать анализ на коронавирус. Фото - pixabay.com.

Взять анализ на коронавирус может только медработник, так как результат исследования зависит от техники забора биоматериала. Об этом рассказала главврач тюменской поликлиники № 12 Наталья Путина.

– Это строго медицинская процедура, проводит ее подготовленный человек. Для этого есть отдельная бригада, ведь COVID-19 считается особо опасной инфекцией. После взятия мазка ватный тампон помещают в пробирку со средой, а ее запечатывают в индивидуальный полиэтиленовый пакет. Перевозят пробы в контейнере-холодильнике, – сообщила Путина.

По ее словам, если фельдшер неотложки будет носить с собой такой чемодан, это будет неудобно. Поэтому лучше к пациенту приедет специальная бригада для забора анализа. Если же больной обратился в поликлинику, мазок возьмет фельдшер неотложной помощи на месте.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцы, которые заразились коронавирусной инфекцией, бесплатно получат препараты «Интерферон альфа» и «Умифеноровир». В лечебных дозах назначаются сразу два препарата.

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