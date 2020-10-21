Роспотребнадзор рассказал о результатах проверки тюменских предприятий. Фото - 2Гис.

Роспотребнадзор рассказал о результатах проверки тюменских предприятий. Как оказалось, не все соблюдают требования ведомства по профилактике коронавирусной инфекции. Треть объектов торговли, общественного питания и сферы услуг работают с нарушениями.

– В основном предприятия не проводят термометрию, имеют малый запас индивидуальной защиты, у них нет дезинфицирующих средств и ультрафиолетовых облучателей, а сотрудники кушают на рабочих местах. Журналы ведутся формально, там либо нет отметок, либо проставлено вперед на неделю. Однако в большинстве случаев замечания устраняются незамедлительно, – рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

В настоящее время приостановлена деятельность магазинов «Метрополис» и «Мегамарт», «Кебаб-шаурмы» на улице Республики, 157/1 и парикмахерской «Жасмин».

Составлены протоколы о временном запрете деятельности кальянной на улице Мельничной, 83, шаурмы на Широтной, 80/5, предприятия общественного питания «Лавашик», пекарни в поселке Дербыши (улица Косухина, 2/2), магазина по продаже и ремонту сотовых телефонов на Беляева, 33/2, чайханы «Восток», ООО «Уральский Алмазный фонд» в поселке Торгили, кафе на Станционной, 4а и магазина разливных напитков на Станционной, 4б.