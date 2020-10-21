Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 октября 2020 года увеличилось на 138 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 21 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 138 и составило 12 013 человек.

За последние сутки в России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 317 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 952 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 447 335 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровели 1 096 560 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столице, по последним данным, на карантин по коронавирусу закрыли 10 классов в шести школах. Об этом оперштабу сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

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