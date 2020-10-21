«Способ не черстветь сердцем»: волонтеры «Мессояхи» помогли пожилым тюменцам

Волонтеры «Мессояхи» помогли пожилым тюменцам. Фото предоставлено "КП".

В «Мессояханефтегазе» подвели итоги волонтерской акции, которая была приурочена ко Дню пожилого человека. Сотрудники нефтедобывающего предприятия оказали адресную помощь десяткам тюменских пенсионеров, проживающим одиноко или оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Как и год назад, волонтеры «Мессояхи» собрали средства для пенсионеров, которые остались без поддержки близких людей, и постарались удовлетворить их потребности медицинского и бытового характера.

Так, 73-летняя Надежда Ивановна получила от волонтеров новое инвалидное кресло-коляску. Женщина живет одна и даже по дому передвигается с большим трудом из-за серьезных проблем со здоровьем, а выход на улицу и вовсе стал опасной задачей. Теперь ей станет легче, ведь инвалидное кресло подходит как для квартиры, так и для передвижения по улице. Тюменцу Миноахмеду Мухаммедовичу, все средства которого уходят на борьбу с серьезным заболеванием, волонтеры подарили холодильник.

За время акции сотрудники «Мессояханефтегаза» передали нуждающимся бытовую технику, комплекты постельного белья, продуктовые наборы и другие товары. Однако из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки вручить все подарки лично не удалось. Чтобы не подвергать риску пожилых людей, собранные вещи были переданы в областной геронтологический центр.

– У всех нас есть пожилые родственники, мы видим, что и здоровье в этом возрасте подводит, и сил не так много. Тепло, внимание, а часто физическая и финансовая помощь бывают нужны всем бабушкам и дедушкам. Участие в волонтерской акции – это наш способ отдать должное старшему поколению, проявить уважение, позаботиться о тех, кто одинок. Это способ не черстветь сердцем, – делится мнением волонтер Татьяна Бухвастова.