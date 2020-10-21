Строители возводят детские сады в Тюмени опережающими темпами. Фото - ГУ строительства Тюменской области.

В Тюмени в рамках национального проекта «Демография» продолжается строительство детских садов в микрорайоне Плеханово, жилых комплексах «Видный», «Юбилейный», «Ново-Патрушево», «Кристалл» и в районе Московского тракта. Ввод в эксплуатацию дошкольных учреждений запланирован в 2021 году.

Как рассказали в Главном управлении строительства Тюменской области, в Плеханово строится сразу два детских сада. На строительстве одного уже завершаются работы по устройству кровли, внутри коробки здания рабочие приступили к черновой отделке, также подходят к концу работы по устройству системы отопления. Готов к подключению отопления и другой плехановский детский сад. Здесь завершаются работы по благоустройству и устройству инженерных сетей, а внутри активно идут отделочные работы.

Стоит отметить, что контракты на строительство этих детских садов были заключены весной 2020 года. При строительстве используется проект, включенный в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования Минстроем России как отвечающий всем критериям экономической эффективности, он рекомендован для тиражирования по всей стране.

– Жилищное строительство в Тюменской области ведется комплексно, оно синхронизируется с возведением необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. В планах на 2021 год – 18 социальных объектов, в том числе 5 школ, 7 детских садов, 3 спортивных объекта, 1 объект здравоохранения, 2 объекта культуры, – рассказал глава региона Александр Моор.