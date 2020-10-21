В Тюмени на карантин по коронавирусу закрыли 10 классов. Фото - pixabay.com.

В Тюмени, по последним данным, на карантин по коронавирусу закрыли 10 классов в шести школах. Об этом оперштабу сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Ранее заместитель главы региона Алексей Райдер говорил, что в Тюменской области нет ни одного полностью закрытого на карантин по ОРВИ учебного заведения. Так, в настоящий момент по этой причине закрыли 44 класса в восьми школах региона. В детских садах ситуация схожая – более 20 групп закрыты на карантин. На карантин по коронавирусу было закрыто восемь классов в семи школах области.

– У нас уже немногим более 800 детей действительно испытали на себе все тяготы этого заболевания. Инкубационный период – две недели. После его завершения школьник или дошкольник проходит диагностику, подтверждает отсутствие вируса и выходит в детский коллектив. Если брать сегодняшний день, то случаи ковида у нас подтверждены у 37 школьников и дошкольников региона. Это дети, которые сегодня находятся на самоизоляции. Как правило, это полноценные семейные очаги коронавируса поэтому самоизоляция распространяется на всю семью целиком, – отметил Райдер.

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