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Здоровье

Врачи помогают жителям Тюменской области избавляться от лишнего веса

Тучные пациенты после операции теряют до 80 килограммов лишнего веса за год
Вадим Бегун
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Врачи помогают жителям Тюменской области избавляться от лишнего веса. Фото - Мария Стринадкина.

Врачи помогают жителям Тюменской области избавляться от лишнего веса. Фото - Мария Стринадкина.

Врачи МСЧ «Нефтяник» помогают жителям Тюменской области избавляться от лишнего веса. На базе центра хирургического лечения ожирения и метаболических нарушений с 2013 года успешно реализуются хирургические методики мирового уровня. С начала его открытия проведено уже более 200 операций.

По словам ведущего бариатрического хирурга, заведующего отделением хирургии Алексея Дмитриева, 70% обращений – это женщины весом 120 – 130 кг в возрасте от 35 до 45 лет. Мужчины относятся к себе более расслабленно и приходят, когда вес уже перевалил за 200 кг.

– Наши пациенты теряют после операции от 30 до 80 килограммов лишнего веса в течение года. Если мы возьмем средний показатель потери веса в 50 кг, то за 2020 год они уже сбросили более пяти тонн, – рассказал Алексей Владимирович.

Стоит отметить, что бариатрия – важный и нужный раздел хирургии. Врачи сегодня проводят бариатрические операции пациентам с любым весом малоинвазивным лапароскопическим доступом. Выбор операции происходит вместе с пациентом, главный фактор – это индекс массы тела, наличие или отсутствие сопутствующих заболеваний. В подготовке к операции одного пациента всегда задействована целая бригада врачей. И от работы каждого в частности и от команды в целом зависит исход операции.

В июле в МСЧ «Нефтяник» мужчине весом 260 кг провели гастрошунтрирование. Всего за три месяца он скинул более 60 килограммов лишнего веса и продолжает худеть, оставаясь на связи с хирургами. Женщины часто обращаются в центр, когда не могут забеременеть из-за осложнений с репродуктивным здоровьем на фоне ожирения. Со снижением веса улучшается гормональный фон, и долгожданная беременность наступает. После операции все пациенты кардинально меняют подходы к питанию, снижают в разы объем потребляемой пищи, длительно принимают витаминные комплексы и поддерживают высокую физическую активность.

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