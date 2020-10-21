Стало известно, кто снесет в Тюмени признанный самостроем торговый центр. Фото - 2Гис.

ООО «Союз» разработает проект сноса торгового центра «Европа», который находится в Тюмени на улице Чаплина, 90. ТЦ более семи лет назад признали самостроем.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что на аукцион подали заявки пять организаций. Компания «Союз» заявила наименьшую цену (116,876 тысячи рублей), при том что максимальная цена была 336,3 тысячи. Деньги выделят из городского бюджета. Подрядчик должен разработать документацию за два месяца с момента заключения контракта.

Стоит отметить, что основанием для сноса торгового центра является решение Арбитражного суда Тюменской области от 24 апреля 2013 года. Тогда суд удовлетворил иск городской администрации по снесению здания.