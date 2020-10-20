Общественный транспорт Тюмени переходит на зимнее расписание. Фото - "Тюмень - наш дом" в ВК.

В Тюмени с 26 октября прекращается движение автобусов по садоводческим маршрутам. Таким образом, общественный транспорт областного центра переходит на зимнее расписание.

– Ежегодное закрытие садоводческих маршрутов позволяет усилить работу автобусов на городских маршрутах. При этом автобусы №№ 32, 36, 100, 120, 129, 135, 144, 145, 147, 151, 155, 156 продолжат курсировать ежедневно на протяжении всей зимы. Маршрут № 97 будет работать только по воскресеньям, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Актуальное расписание маршрутов Тюмени можно уточнить по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22, на сайте МКУ «Тюменьгортранс» tgt72.ru в разделе «Расписание» или в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт». В ближайшее время обновленные таблички с зимним расписанием появятся и на остановочных пунктах.