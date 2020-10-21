Погода на 21 октября в Тюмени: ночью ожидается мелкий дождь

В Тюмени ночью ожидается мелкий дождь. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 21 октября, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью ожидается мелкий дождь. Утро, день и вечер пройдут без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 1 – 3 градуса, днем – плюс 4 – 5. Вечером столбики термометров покажут минус 1 – плюс 1 градус. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

21 октября почитается память преподобного Трифона, архимандрита Вятского, и преподобной Пелагеи. В народе этот день называли Ознобицы, и говорили: «С Трифона, Пелагеи все холоднее». Издавна день 21 октября считался в народной метеорологии днем похолодания. Погодные приметы советует серьезно отнестись к подготовке к зиме.