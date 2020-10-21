Тюменку осудят за организацию наркопритона на улице Олимпийской. Фото - УМВД по Тюмени.

Тюменские оперативники ликвидировали наркопритон, организованный в одной из квартир на улице Олимпийской. Его владелицей оказалась 32-летняя местная жительница.

– Полицейские задержали организатора противоправной деятельности – нигде официально не трудоустроенную женщину. Она неоднократно предоставляла свою жилплощадь для употребления наркозависимыми запрещенных веществ, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

Стражи правопорядка обнаружили в квартире различные приспособления для употребления наркотиков, одноразовые шприцы и следы наркотических средств.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. В настоящее время злоумышленница находится под подпиской о невыезде.