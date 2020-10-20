Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по кредиту наличными в рублях до 5,5%

Вадим Бегун
КомментироватьОставить комментарий
Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.

Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» улучшил условия по кредиту наличными. Минимальная процентная ставка по кредиту наличными (в том числе на цели рефинансирования), при условии страхования жизни и здоровья заемщика, теперь составляет 5,5% годовых в рублях. Максимальная ставка по данному виду кредитования, при условии страхования жизни и здоровья заемщика, составляет 7,5% годовых в рублях.

Минимальная сумма кредита – 100 000 рублей. Максимальная сумма кредита зависит от категории клиента и программы кредитования и варьируется от 1 500 000 рублей до 3 000 000 рублей. Срок кредитования – от 13 до 84 месяцев.

Подробную информацию можно узнать на сайте Банка, по телефону 8-800-250-57-57 либо в ближайшем офисе Банка.

Кредит на потребительские нужды и на погашение действующих потребительских кредитов в сторонних банках. Требования: гражданство РФ, постоянная регистрация на территории РФ, стаж на последнем месте работы – от 3 месяцев, возраст заемщика – от 23 до 70 лет (максимальный возраст на момент окончания кредитного договора). При оформлении потребительского кредита минимальная ставка составляет от 5,5 % годовых в рублях в случае страхования заемщиком жизни и здоровья одновременно с подписанием кредитного договора, минимальная ставка – от 16,9 % годовых в рублях в случае отсутствия страхования жизни и здоровья / расторжения договора страхования жизни и здоровья. При оформлении потребительского кредита максимальная ставка составляет 7,5% годовых в рублях в случае страхования заемщиком жизни и здоровья одновременно с подписанием кредитного договора, 18,6% годовых в рублях в случае отсутствия страхования жизни и здоровья /расторжения договора страхования жизни и здоровья. В случае непредоставления документов, подтверждающих целевое использование кредита на рефинансирование кредитов в сторонних банках, ставка по кредиту на рефинансирование может быть повышена на 5 процентных пунктов. Размер процентной ставки, сумма кредита (от 100 000 до 2 000 000 рублей для потребительского кредита с целью рефинансирования, от 100 000 до 3 000 000 рублей для потребительского кредита) и срок кредитования (от 13 до 84 месяцев) устанавливаются для каждого клиента индивидуально в зависимости от уровня риска клиента, категории клиента и цели кредитования (рефинансирование или стандартный кредит наличными). Дополнительные расходы: Страхование жизни и риска потери трудоспособности (добровольное). Комиссии при получении кредита наличными отсутствуют. Условия действительны на 19.10.2020. Не является публичной офертой.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)