Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по кредиту наличными в рублях до 5,5%

Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» улучшил условия по кредиту наличными. Минимальная процентная ставка по кредиту наличными (в том числе на цели рефинансирования), при условии страхования жизни и здоровья заемщика, теперь составляет 5,5% годовых в рублях. Максимальная ставка по данному виду кредитования, при условии страхования жизни и здоровья заемщика, составляет 7,5% годовых в рублях.

Минимальная сумма кредита – 100 000 рублей. Максимальная сумма кредита зависит от категории клиента и программы кредитования и варьируется от 1 500 000 рублей до 3 000 000 рублей. Срок кредитования – от 13 до 84 месяцев.

Подробную информацию можно узнать на сайте Банка, по телефону 8-800-250-57-57 либо в ближайшем офисе Банка.

Кредит на потребительские нужды и на погашение действующих потребительских кредитов в сторонних банках. Требования: гражданство РФ, постоянная регистрация на территории РФ, стаж на последнем месте работы – от 3 месяцев, возраст заемщика – от 23 до 70 лет (максимальный возраст на момент окончания кредитного договора). При оформлении потребительского кредита минимальная ставка составляет от 5,5 % годовых в рублях в случае страхования заемщиком жизни и здоровья одновременно с подписанием кредитного договора, минимальная ставка – от 16,9 % годовых в рублях в случае отсутствия страхования жизни и здоровья / расторжения договора страхования жизни и здоровья. При оформлении потребительского кредита максимальная ставка составляет 7,5% годовых в рублях в случае страхования заемщиком жизни и здоровья одновременно с подписанием кредитного договора, 18,6% годовых в рублях в случае отсутствия страхования жизни и здоровья /расторжения договора страхования жизни и здоровья. В случае непредоставления документов, подтверждающих целевое использование кредита на рефинансирование кредитов в сторонних банках, ставка по кредиту на рефинансирование может быть повышена на 5 процентных пунктов. Размер процентной ставки, сумма кредита (от 100 000 до 2 000 000 рублей для потребительского кредита с целью рефинансирования, от 100 000 до 3 000 000 рублей для потребительского кредита) и срок кредитования (от 13 до 84 месяцев) устанавливаются для каждого клиента индивидуально в зависимости от уровня риска клиента, категории клиента и цели кредитования (рефинансирование или стандартный кредит наличными). Дополнительные расходы: Страхование жизни и риска потери трудоспособности (добровольное). Комиссии при получении кредита наличными отсутствуют. Условия действительны на 19.10.2020. Не является публичной офертой.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)