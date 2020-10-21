Тюменцы регистрируют права на недвижимость в упрощенном порядке. Фото - pixabay.com.

Тюменцы регистрируют права на недвижимость в упрощенном порядке. По итогам 9 месяцев 2020 года таким образом зарегистрировано 3 389 прав.

– Чтобы воспользоваться «дачной амнистией», владелец должен быть собственником земельного участка, предназначенного для садоводства. Для регистрации необходимо предоставить технический план, подготовленный кадастровым инженером, и декларацию о недвижимости, которая будет приложена к техническому плану. Эти два документа являются обязательными для подачи заявления. «Дачная амнистия» действует до 1 марта 2021 года, – рассказали в Управлении Росреестра по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что для подачи документов можно лично обратиться в офисы МФЦ, отправить заверенные нотариусом документы на почтовый адрес: 625001, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 42, или воспользоваться электронными сервисами на официальном сайте Росреестра.