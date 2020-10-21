Ревнивец ударил тюменку палкой по голове, застав ее с другим мужчиной. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тюменской полиции с заявлением о причинении легкого вреда здоровью обратилась 33-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что знакомый ударил ее палкой по голове. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехали полицейские. Стражи правопорядка задержали подозреваемого – 34-летнего ранее судимого гражданина и доставили в отдел полиции.

– Фигурант признался в содеянном и рассказал, что состоял в близких отношениях с потерпевшей. В день происшествия он пришел к ней домой и увидел через окно, что в комнате вместе с подругой находится другой мужчина. В порыве ревности подозреваемый сначала кинул в окно кирпич, а после того как женщина вышла на улицу, ударил ее палкой по голове, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделением дознания возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.