В Уватском районе перевозить людей через реку будет судно на воздушной подушке. Фото - сайт администрации Уватского района.

К работе переправы в межсезонье готовятся в Уватском районе. Администрация района и АО «ТОДЭП» заключили договор о перевозке людей через реку на судне на воздушной подушке. Сейчас составляется расписание.

– Как только станет невозможной работа паромов, например из-за появления большой шуги на реке, перевозить людей начнут на судне на воздушной подушке. Транспорт на консервации, летом провели его полную диагностику. Средство готово начать работу в любой момент, – сообщила пресс-секретарь главы администрации Уватского муниципального района Виктория Малыгина.

Напомним, новая схема организации переправы в Увате начала действовать с осени 2018 года. До этого АО «ТОДЭП» обслуживало переправу только в летнее и зимнее время. В межсезонье людей с одного берега на другой перевозили вертолетами, организацией этого процесса занималась районная администрация.