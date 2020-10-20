В Тюменской области тема детской интернет-безопасности поддерживается на высшем уровне. Фото - Департамент информатизации Тюменской области.

В Тюменской области тема детской интернет-безопасности поддерживается на высшем государственном уровне. В настоящее время в регионе реализуется национальная программа «Цифровая экономика», одной из ключевых вех которой является обеспечение информационной безопасности, воспитание цифровой культуры и привитие правил поведения в интернет-пространстве.

С целью формирования культуры поведения детей в сети Интернет в раннем возрасте в Тюменской области началась реализация проекта Kaspersky Safe Kids, который предполагает бесплатную выдачу родителям первоклассников лицензионных ключей. Этот вопрос был главной темой круглого стола, который прошел 19 октября в онлайн-формате.

По информации департамента информатизации Тюменской области, на встрече представители «Лаборатории Касперского» рассказали о результатах своих исследований на тему поведения и времяпрепровождения детей в интернете, а также о мастер-классах, которые были проведены ранее с тюменскими школьниками. Так, в Тюменской области дети и подростки гораздо меньше играют в компьютерные онлайн-игры, чем в целом по стране, но зато намного чаще сидят в мессенджерах и социальных сетях. Самый большой процент – порядка 40% – детей и подростков проводит время в Сети за просмотром видеороликов и прослушиванием музыки.

При анализе возможностей для защиты детей в киберпространстве, которые дает проект Kaspersky Safe Kids для нивелирования интернет-рисков, проект был поддержан областным департаментом информатизации и департаментом образования и по итогам успешного двухмесячного тестирования был утвержден губернатором Тюменской области. С начала ноября 2020 года родители первоклассников могут найти бесплатный лицензионный ключ в личном кабинете в АИС «Электронная школа». Ключ активирует год бесплатного использования приложения Kaspersky Safe Kids. Само приложение можно также будет скачать либо в «Электронной школе», либо на сайте «Лаборатории Касперского». Всего в регионе планируется выдать порядка 13 тысяч лицензий.