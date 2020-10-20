В Тюмени осудили экс-директора мебельного магазина, который украл у клиентов деньги. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Группа компаний Про». Мужчину признали виновным в мошенничестве.

– По версии следствия, с ноября 2017 года по май 2018-го подсудимый под видом заключения договоров купли-продажи мебели по индивидуальным размерам и по интернет-каталогу похитил у 35 граждан более полутора миллионов рублей. В октябре 2019 года общество с ограниченной ответственностью прекратило свою деятельность, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены иски о взыскании в пользу потерпевших более 1,4 миллионов рублей. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.