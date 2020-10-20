Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 октября 2020 года увеличилось на 165 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 20 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 165 и составило 11 718 человека.

За последние сутки в России выявлено 16 319 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 28,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 269 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 704 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 431 635 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 635 летальных исходов, выздоровели 1 085 608 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменцам объяснили, как защититься от гриппа. Главное – при малейших признаках заболевания нужно обратиться к врачу. Часто и тщательно мойте руки, избегайте контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания, придерживайтесь здорового образа жизни, пейте больше жидкости, регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении, реже посещайте места скопления людей, используйте маску, избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах, не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками.

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