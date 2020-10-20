В правительстве Тюменской области обсудили дополнительные меры борьбы с пьянством. Фото - Пресс-служба губернатора Тюменской области.

В правительстве Тюменской области обсудили эффективность мер по снижению злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения. Заместитель губернатора региона Тюменской области Ольга Кузнечевских провела межведомственное онлайн-совещания на эту тему.

На мероприятии рассмотрели вопросы организации оказания наркологической медпомощи лицам, злоупотребляющим спиртным и больным алкоголизмом, а также мероприятия, направленные на профилактику пьянства.

– Борьба с алкоголизацией населения – это, в первую очередь, дополнительные меры по снижению уровня бедности в регионе и счастливое будущее детей. Поручаю усилить в муниципалитетах региона межведомственное взаимодействие для выявления, лечения, социальной реабилитации и трудоустройства людей, злоупотребляющих спиртными напитками, – заявила Ольга Кузнечевских.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что в Тюменской области число состоящих на диспансерном учете с алкоголизмом уменьшилось на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заболеваемость алкоголизмом по югу Тюменской области уменьшилась на 1,8%.

Количество отравлений спиртным уменьшилось на 19 процентов. В первом полугодии 2019 года их было зарегистрировано 185, в этом году – 150. На 36 процентов уменьшилось количество отравлений алкоголем со смертельным исходом.

В 2020 году Тюменская область улучшила свои позиции, поднявшись на шестую строку рейтинга «трезвых» регионов – после Чеченской Республики, Республики Ингушетия, Дагестана, Кабардино-Балкарской Республики и Карачаево-Черкесской Республики. Ближайшие соседи – ХМАО, ЯНАО и Курганская область – заняли 41-е, 75-е и 76-е места.