На Ямале открыт Пуровский мост, созданный при участии ВТБ Инфраструктурный Холдинг. Фото - ВТБ.

16 октября 2020 года в Ямало-Ненецком автономном округе состоялось открытие движения по мосту через реку Пур – ключевому транспортному объекту восточной части округа, созданному на основе концессионного соглашения при участии ВТБ Инфраструктурный Холдинг.

В церемонии открытия моста приняли участие Губернатор ЯНАО Дмитрий Андреевич Артюхов, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Костюченко Игорь Владимирович, генеральный директор АО «Мостострой-11» Николай Александрович Руссу, председатель совета директоров ВТБ Инфраструктурный Холдинг, старший вице-президент Банка ВТБ Юрий Вячеславович Молчанов, генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг Олег Владимирович Панкратов, а также руководители предприятий топливно- энергетического комплекса региона и другие почетные гости.

«Открытие Пуровского моста – историческое событие для Ямала, которого ждали почти 40 лет. Надежная связь между территориями жизненно необходима нашему округу. Мы построили мост без единого бюджетного рубля, полностью за счет частного финансирования. При этом все жители будут пользоваться им абсолютно бесплатно», – сказал Артюхов Дмитрий Андреевич, Губернатор Немало-Ненецкого автономного округа.

Выступая в ходе торжественной части церемонии открытия моста Юрий Молчанов, председатель совета директоров ВТБ Инфраструктурный Холдинг, старший вице-президент Банка ВТБ отметил: «У Холдинга накоплен большой опыт реализации инфраструктурных объектов, знаковых, масштабных, беспрецедентных – это и ЗСД в Петербурге, и трасса М-11 «Нева» между двумя столицами, и другие проекты федерального уровня. Но особенно приятно быть на сегодняшнем открытии, потому что современная транспортная инфраструктура появляется вдали от столиц – в регионах, а значит территории нашей страны будут развиваться и процветать».

Юрий Вячеславович поблагодарил Мостострой-11 и лично ее руководителя Николая Руссу за реализацию важнейшего в регионе объекта в столь короткие сроки, Губернатора Дмитрия Артюхова, администрацию ЯНАО, а также компании, принимавшие участие в реализации проекта.

«Новая модель взаимодействия бизнеса, власти и банковского сектора позволяет эффективно реализовывать важнейшие инфраструктурные проекты. Участие ВТБ Инфраструктурного Холдинга в строительстве мостового перехода через реку Пур в ЯНАО, реализованного в рамках концессионного соглашения, – отличное тому подтверждение», – сказал Николай Александрович Руссу, генеральный директор АО «Мостострой-11».

Пуровский мост обеспечит транспортную связь Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов с основной сетью региональных дорог. С вводом нового моста будет решен вопрос непрерывного транспортного сообщения, который дважды в год возникал в период распутицы. Объект играет важную роль для освоения нефтегазовых месторождений восточной части региона. Движение по мосту будет бесплатным для легковых автомобилей, транспорта экстренных служб, мотоциклов и пассажирских автобусов.

Стоимость проекта оценивается в 9,6 млрд руб., концессионное соглашение заключено на 15 лет, протяженность автомобильной дороги составляет чуть более 2,7 километра, в том числе длина мостового перехода – 1,023 километра.

Справочно:

ВТБ Инфраструктурный Холдинг – лидер на российском рынке инфраструктурных инвестиций, реализует масштабные стратегические и коммерчески-эффективные проекты на принципах государственно-частного партнерства и концессионных соглашений, а также является крупнейшим инвестором в российскую инфраструктуру. Суммарно с 2007 года в инфраструктуру страны Холдинг привлек российских и иностранных инвестиций на сумму более $17 млрд, из них почти $6,5 млрд – кредиты и собственные средства группы ВТБ.