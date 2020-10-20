В Ялуторовске 76-летней пенсионерке грозит два года тюрьмы за удар тростью по голове дочери. Фото - pixabay.com.

В ялуторовскую полицию обратилась 56-летняя женщина. Местная жительница сообщила, что мать причинила ей телесные повреждения.

Стражи правопорядка в ходе выяснения обстоятельств установили, что потерпевшая проживает в квартире со своей 76-летней матерью. Вечером между родственницами произошла ссора, причиной стали разногласия по уборке в доме.

– В ходе конфликта пожилая женщина несколько раз ударила своей тростью по голове дочери. Та за помощью обратилась к соседке, которая позвонила в местную больницу, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что отделом дознания возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание согласно данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет.