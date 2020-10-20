Тюменских туристов обяжут докладывать МЧС о своих передвижения. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

В Тюменской области туристские группы обяжут информировать спасателей за 10 дней до начала путешествия. Это нужно для своевременного оказания помощи в случае происшествий.

– Заявка подается через специальную онлайн-форму. Необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, а также подробную информацию о маршруте. Ответственный сотрудник ведомства обработает заявку в течение одного рабочего дня, после чего передаст сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

По информации ведомства, сотрудники МЧС будут каждый сутки выходить на связь с туристами для уточнения их местонахождения и обстановки. Если группа в течение суток не выйдет на связь, к ним поедут на помощь.

Отметим, что в Тюменской области в 2020 году Центр управления в кризисных ситуациях зарегистрировал четыре туристские группы (58 человек, в том числе 10 детей).