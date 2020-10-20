Тюменские дороги обследуют для последующего ремонта в рамках нацпроекта БКАД. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

Тюменские дороги обследуют с помощью специальной дорожной лаборатории. Проблемные участки сразу же включают в план ремонта. В этом году в перечень вошло порядка ста дорог, в том числе 26 улиц в рамках нацпроекта БКАД.

Главная проблема, с которой специалистам предстояло бороться, – устранение колейности. Как отмечают эксперты, такой дефект чаще всего образуется из-за высокого износа дорожного полотна. Как правило, страдают участки с большим трафиком. Поэтому в нынешнем году в план ремонта вошли центральные улицы, где наблюдается наиболее интенсивный поток транспортных средств. На сегодняшний день ремонт уже завершен.

– Помимо обустройства дорожной сети в Тюмени проводится большое количество мероприятий по изменению схем организации дорожного движения, меняются направления движения, идет постоянная работа по оптимизации режима светофорных объектов. Однако как бы ни обустраивались автодороги, основа безопасности зависит от самих участников дорожного движения – водителей и пешеходов. Соблюдение ПДД, предельная внимательность на дорогах – залог сохранения жизни и собственного здоровья каждого гражданина, – отметил заведующий кафедрой эксплуатации автомобильного транспорта Тюменского индустриального университета Дмитрий Захаров.

Начальник отделения дорожной инспекции УГИБДД по Тюменской области Максим Зайцев отметил, что перильные ограждения вдоль дорог устанавливаются в первую очередь с целью безопасности пешеходов. Их главная задача – предотвратить выход пешехода на проезжую часть в неположенном месте. Как правило, ограждения располагаются в районе образовательных учреждений и пешеходных переходов. В местах, где позволяет дорожная ситуация, используются живые изгороди.

Еще одним элементом, призванным обезопасить пешеходов, являются островки безопасности, помогающие пересечь проезжую часть. Их установка особенно актуальна на дорогах с четырьмя и более полосами. Так, в этом году в рамках БКАД островки безопасности появились на улицах Александра Протозанова и Губернской.