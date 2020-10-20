В серьезном ДТП на тюменской трассе пострадали шесть человек. Фото - ГИБДД Тюменской области.

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск – Горноправдинск произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись автомобили Ford и Lada.

– По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу. В настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливаются. В результате происшествия пострадали шесть человек – оба водителя и их пассажиры, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Предварительно известно, что один из водителей превысил скорость на участке автодороги, где уже лежал снег.