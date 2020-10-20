Тюменцам выплатили долги по зарплате на сумму более 200 миллионов рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области выявили 2 374 нарушения в сфере оплаты труда с начала года. В отношении нерадивых работодателей возбуждено 26 уголовных дел.

Как стало известно, для устранения нарушений внесено 80 протестов, 267 представлений, в суды направлено 1 622 иска, объявлено 124 предостережения. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 194 лица, к административной – 207.

– За девять месяцев 2020 года погашены долги по заработной плате в общей сумме более 203 миллионов рублей, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что по состоянию на 1 октября 2020 года в регионе 18 организаций имеют задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 130 миллионов рублей. Более половины суммы приходится на 10 организаций, которые проходят различные процедуры банкротства – это АО Завод «Сибнефтегазмаш», ПАО «Ялуторовский автомобильный завод» и другие.