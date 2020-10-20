«Случилось несчастье»: в Тюмени «Центр дзюдо» просит горожан сдать кровь для своей воспитанницы

В Тюмени «Центр дзюдо» просит горожан сдать кровь для их воспитанницы. Фото - "Центр дзюдо города Тюмени".

В Тюмени «Центр дзюдо» просит горожан сдать кровь для их воспитанницы Ольги Шаламовой. Девушку называют одной из самых сильных спортсменок.

– Случилось несчастье, и сейчас она борется за жизнь. Вместе мы сможем её спасти – для этого нужно сдать кровь любой группы, её нужно очень много, – рассказали в Центре дзюдо города Тюмени.

Стать донором крови для спортсменки можно на Ообластной станции переливания крови, которая находится на улице Энергетиков, 35, с обязательной пометкой: «Для Ольги Шаламовой». Желательно за сутки до сдачи крови не есть соленое, острое, жирное, не употреблять алкоголь.

– Ольга – одна из наших самых сильных и перспективных спортсменок. Вместе мы спасём нашу звёздочку! – отмечают в спортивном учреждении.