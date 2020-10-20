Тюменские врачи применяют современные методики при лечении пациентов с остеопорозом. Фото из архива ГБУЗ ТО «ОКБ №2».

Травматологи ОКБ № 2 помогают пациентам с остеопорозом справиться с непростым диагнозом, успешно ставя на ноги людей с патологическими переломами на фоне заболевания. Для оперативного лечения применяются современные, в том числе малоинвазивные, методики.

Чаще всего с диагнозом «остеопороз» в областную клиническую больницу № 2 обращаются пожилые люди, преимущественно женщины. Это обусловлено изменением с возрастом гормонального фона у представительниц слабого пола, когда в период постменопаузы заметно снижается выработка эстрогена.

Врач-вертебролог ОКБ № 2 Алексей Фарйон отмечает, что среди остеопоротических повреждений наиболее часты переломы шейки бедра, позвоночника и лучевой кости. При переломах позвонков на фоне остеопороза используется вертебропластика. Под комбинированной анестезией с помощью микроинструментария врачи вводят в тело позвонка специальный жидкий цемент. Через некоторое время он затвердевает и тем самым увеличивает плотность костной ткани.

– Операция способствует не только восстановлению позвоночника, но и значительно уменьшает болевой синдром. Цемент полимеризуется при высокой температуре, в результате чего нервные рецепторы перестают передавать болевые импульсы. После такого лечения реабилитация проходит быстрее. Уже через пару дней пациент может самостоятельно передвигаться, а значит, раньше вернуться к активному образу жизни, – пояснил преимущества методики Алексей Фарйон.

Специалисты отмечают, что главная причина остеопороза – это потеря кальция. Чтобы предотвратить развитие заболевания или хотя бы уменьшить степень его выраженности, нужно больше двигаться, полноценно питаться с достаточным количеством кальция, витамина D и белка, а также отказаться от чрезмерного употребления алкоголя, кофе и табака. При этом заботиться о защите костей от хрупкости нужно ещё до развития болезни – регулярно употреблять продукты, содержащие кальций: молоко, творог, сыр, а также жирную рыбу.