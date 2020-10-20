АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию систему измерения количества и качества нефти на НПС «Холмогоры» после реконструкции. Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

АО «Транснефть – Сибирь» завершило техническое перевооружение и ввело в эксплуатацию оперативную систему измерения количества нефти (ОСИКН) на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Холмогоры» Ноябрьского управления магистральных нефтепроводов.

Работы по техперевооружению ОСИКН проводились с апреля. Были смонтированы ультразвуковой расходомер на нулевом километре магистрального нефтепровода Холмогоры – Клин и система обработки информации для обеспечения оперативного учета и контроля качества нефти с использованием существующего блока измерения параметров качества нефти на участке МН от НПС «Холмогоры» до НПС «Апрельская».

Блок измерения параметров качества (БИК) нефти служит для измерения плотности нефти, влагосодержания, автоматического отбора пробы. Ультразвуковой расходомер (УЗР) измеряет объем расхода нефти. Система обработки информации, к которой подключена ОСИКН, принимает измерительные сигналы из БИК и УЗР, а также вычисляет значения массы нефти брутто и нетто, формирует отчетность и передает информацию в автоматизированную систему оперативного учета нефти и систему диспетчерского контроля и управления.

В ходе техперевооружения на площадке ОСИКН специалисты установили новые сетчатые дренажные фильтры, приборный шкаф перепада давления на фильтрах-грязеуловителях. Работы проводились в рамках программы совершенствования систем учета нефти и нефтепродуктов ПАО «Транснефть», рассчитанной на 2020 – 2027 гг. Оперативная система измерения количества нефти НПС «Холмогоры» введена в эксплуатацию в соответствии с графиком.

Всего до конца текущего года на объектах АО «Транснефть – Сибирь» будет модернизировано и запущено в работу 6 оперативных систем измерения количества нефти.