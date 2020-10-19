Тюменский молодёжный театр вошел в тройку лучших на международной премии. Фото - Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Тюменский молодёжный театр вошел в тройку лучших на международной премии. «Звезда Театрала» – единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий.

Лауреатов определяют посредством зрительского голосования. В этом году на награды претендуют Константин Хабенский, Максим Матвеев, Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, Софья Апфельбаум и другие известные театральные деятели. Представлены русские театры из Лондона, Парижа и Нью-Йорка. Тюменский театр-студия «Быть» соревнуется в категории «Лучший любительский театр», которая в этом году появилась впервые. За звание стать лучшими тюменцы борются с коллективами из Омска и Новосибирска.

Театр-студия «Быть» работает на базе Тюменского индустриального университета. В этом году коллективу исполнилось 9 лет. В молодежном театре студенты нетворческих вузов и колледжей бесплатно занимаются актерскими дисциплинами: сценической речью, хореографией и пластикой. Репетируют и выступают на городских площадках города, участвуют во всероссийских и международных театральных фестивалях.

– Мы единственный театр из Тюменской области, который попал в шорт-лист. Поэтому на международной премии мы защищаем и представляем всю область в данном направлении искусства, – отметил руководитель и режиссёр молодёжного театра-студии «Быть» Артём Васильев.

По информации департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, имена лауреатов премии «Звезда Театрала – 2020» будут объявлены 7 декабря 2020 года на XIII церемонии награждения в театре им. Вахтангова. Поддержать тюменцев можно до 30 ноября по ссылке.

Ранее прошло голосование по лонг-листу участников. За два с небольшим месяца в голосовании приняли участие несколько десятков тысяч зрителей из разных стран. В подавляющем большинстве (более 70%) это жители России. За ними по активности голосующих следовали Украина, Болгария, США, Грузия, Германия, Беларусь, Франция и другие.