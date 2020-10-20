Погода на 20 октября в Тюмени: мелкий дождь усилится к вечеру

В Тюмени пройдет мелкий дождь. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 20 октября, весь день в Тюмени будет облачным. Днем и вечером будет идти мелкий дождь, который постепенно усилится.

Температура воздуха ночью будет плюс 4 градуса, днем – плюс 7 – 9. Вечером столбики термометров покажут плюс 3 – 5 градусов. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

20 октября отмечается день памяти святого Сергия. В народе этот день называли Сергий Зимний или Зазимки, и говорили: «Сергий зиму начинает». Если снег выпадет, когда деревья еще не сбросили листву, то он скоро растает. Если земля в этот день снегом покроется, то к Матрене (22 ноября) зима «встанет на ноги».